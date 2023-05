Highlights e gol Foggia-Cerignola 3-0, Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Foggia rimonta clamorosamente il Cerignola e vince 3-0 in casa e stacca il pass per il secondo turno dei Playoff di Serie C 2022/2023. Al 79′ Schienetti segna l’1-0 dando una speranza a Delio Rossi. Al 94′ Frigerio segna il 2-0 e Kontek trova il gol che fa esplodere lo Zaccheria al 97′.