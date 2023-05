Lazio, Lotito: “Juventus? Gli atti di sciacallaggio non mi appartengono”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a Sky della penalità inflitta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Campionato falsato? Non commento le sentenze, gli atti di sciacallaggio non mi appartengono. Gioire per situazioni che hanno nuociuoto agli altri non rispecchia i valori dello sport. Vedremo alla fine del campionato, contano gli atti formali, non le ipotesi. Abbiamo allestito una squadra per competere alla pari con tutte le grandi e lo ha dimostrato. Per noi è un risultato importante, ottenuto con organizzazione e lavoro”.