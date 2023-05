Basket, Playoff Serie A2 2022/2023: avanzano Torino e Treviglio. La Fortitudo va sul 2-1

La Reale Mutua Torino e il Gruppo Mascio Treviglio avanzano al turno successivo: questo è il verdetto proveniente da gara-4. Una partita lottatissima quella tra Milano e Torino, con gli ospiti che riescono a sbancare il PalaLido Allianz Cloud per 87-89 grazie ai 17 punti di Mayfield, decisivo anche nel riportare in vantaggi i suoi nei minuti finali dopo una mini rimonta dei padroni di casa. Alla squadra lombarda non basta un superbo Hill da 22 punti, ben assistito da un Montano che tira 6/11 da tre.

Molto netta invece l’affermazione di Treviglio, che supera Rimini con il punteggio di 63-81. Il solo Jazz Johnson – 23 punti ed unico in doppia cifra – non può bastare alla formazione romagnola per restare in partita e allungare la serie. Per la squadra della provincia bergamasca Marini ne segna 22, mentre sono 17 quelli di Marcius.

La Fortitudo Bologna al PalaDozza supera Cento con un netto 90-71 e si porta in vantaggio per 2-1 nella serie. Statistiche che hanno del clamoroso per i padroni di casa, che tirano 18/41 da due ma si inventano un incredibile 15/26 da oltre la linea dei tre punti: Cento deve abdicare contro la perfetta mira dall’arco di Italiano e compagni. Alla fine lo scorer migliore della serata è Pietro Aradori con 20 punti in uscita dalla panchina, ma ci sono anche 19 pdi Italiano, i 14 di Cucci, i12 di Banks e i 10 di Candussi in doppia cifra.