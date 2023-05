Serie A2, Playoff 2022/2023: Bologna batte Cento, Cremona si salva all’overtime e chiude la serie

Nella giornata di oggi si sono giocate le partite valide per le gare-3 degli ottavi di finale dei Playoff di Serie A2 di basket 2022/2023. Cremona si salva all’overtime contro Agrigento e vince 97-91 in casa della squadra siciliana chiudendo la serie al primo match point. Treviglio sbanca Rimini 81-72 nonostante i 27 punti di Johnson che non bastano ai padroni di casa per andare sotto 2-1 nella serie. Tutte vittorie in trasferta in questa tornata con Bologna che vince in casa di Cento 88-74 portando la serie sull’1-1 strappando il fattore campo a Cento. Ora ci si sposta a Bologna dove la Fortitudo avrà due partita in casa per cercare di battere Cento. Torino la spunta in trasferta contro Milano 82-74 e pareggia la serie, che ora andrà a Torino per le prossime due partite. Rinviata Chiusi-Forlì a causa dell’emergenza climatica che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna.