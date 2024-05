Basket, Play-off Serie A2 2023/24: Trapani, Cantù e Forlì vincono gara4 e chiudono 3-1 le rispettive serie

Arrivano altri verdetti dalle gare4 dei play-off di Serie A2. La dominatrice del girone verde Trapani vince gara4 a Piacenza e chiude la serie 3-1, volando in semifinale dove affronterà la Tezenis Verona. Gara sempre sotto controllo per i siciliani, che comandano dall’inizio alla fine e scappano via nel punteggio nel terzo quarto, con il tabellone che alla sirena finale recita il punteggio di 85-68 per gli ospiti. Finisce dunque la stagione dell’Assigeco Piacenza, a cui non bastano i 16 punti di Veronesi e i 14 di Skeens. A fare la differenza per la Shark è Amar Alibegovic, miglior realizzatore del match con 22 punti, seguito da Horton con 18 e 13 rimbalzi e Imbrò a quota 16.

Nel tabellone oro avanza in semifinale l’Acqua S. Bernardo Cantù, che si impone in volata sul campo della UEB Gesteco Cividale con il punteggio di 74-72 e chiude 3-1 la serie. Partita tiratissima risolta solo nel finale, quando Riccardo Moraschini ha preso per mano i suoi dimostrando una volta di più di essere un giocatore di categoria superiore, al pari di Lucio Redivo dall’altra parte. Termina qui dunque la stagione di Cividale, certamente positiva, e caratterizzata da un’incredibile serie di 10 vittorie consecutive a fine campionato che dalla zona retrocessione l’ha portata fino ai play-off. Cantù avanza invece, e affronterà l’Apu Old Wild West Udine, che ha chiuso ieri 3-0 contro la Juvi Cremona. Moraschini mvp con 25 punti, mentre tra le fila dei friulani non bastano i 17 a testa di Redivo e Rota.

L’Unieuro Forlì accede alle semifinali: la squadra di coach Martino si impone con un netto 95-69 sul campo della Elachem Vigevano 1955 in gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Serie A2 2023/2024 di basket maschile. Dopo la vittoria interna di gara-3 che ha allungato la serie, gli uomini di Lorenzo Pansa non riescono a ripetersi davanti al proprio pubblico. I padroni di casa scendono in campo determinati e rimangono agganciati agli avversari nel primo quarto (23-26). Poi però la squadra di Antimo Martino preme sull’acceleratore e con un parziale di 30-11 si porta nettamente in vantaggio a metà gara (56-34). Vigevano prova a riprendersi in avvio di terzo quarto, affidandosi soprattutto a Leardini, ma non basta per cambiare l’inerzia del match e mettere in difficoltà la formazione ospite, che incrementa ulteriormente e si porta sul 79-50 (23-16 il parziale). Nell’ultimo quarto le triple di Peroni rilanciano la squadra lombarda, che prova a rimanere a galla ma Forlì non si fa sorprendere e si aggiudica il successo senza patemi. A Vigevano non bastano i 14 punti di Filippo Rossi ed i 13 di Leonardo Battistini, mentre il migliore realizzatore per Forlì è Fabio Valentini, autore di 21 punti (6/9 da tre punti).