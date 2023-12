Basket, Olimpia Milano: ufficiale il ritorno di Shabazz Napier

In casa Olimpia Milano è ufficiale il ritorno di Shabazz Napier. Il play americano, che ha iniziato questa stagione di Eurolega tra le fila della Stella Rossa Belgrado, aveva già vestito la maglia biancorossa nella scorsa stagione. Soddisfatto il GM Christos Stavropoulos: “Il suo ritorno è una grande notizia: adesso possiamo riprendere insieme un percorso interrotto pochi mesi fa. Sappiamo bene cosa porterà alla squadra, velocità, leadership, entusiasmo e la consapevolezza di come ci aspettiamo che aiuti il gruppo“. Anche lo stesso Napier si è detto entusiasta di tornare a giocare per le Scarpette Rosse: “Ho la fortuna di tornare nel posto in cui ho avuto successo e di poter riprendere il nostro percorso insieme da dove l’avevamo interrotto a giugno quando abbiamo festeggiato una grande vittoria. Sono felice di poter giocare ancora per i tifosi dell’Olimpia e non vedo l’ora di andare in campo e aiutare la squadra in ogni modo possibile“.