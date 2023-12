Mondiale per Club, Diniz: “Il Manchester City è la migliore squadra del mondo, ma nulla impedisce di sognare”

L’allenatore del Fluminense Fernando Diniz parla alla vigilia della finale del Mondiale per club, prevista domani alle 19.00 italiane: “Il Manchester City è una delle migliori squadre nella storia del calcio, e attualmente la migliore che ci sia, allenata da un tecnico che è il top assoluto, ma nulla mi impedisce di sognare. Quella di domani è la partita più importante della mia vita. Posso dire che è un anno che penso a questa sfida, perché un titolo mondiale è ciò che sogno da quando sono nel calcio. Non sono riuscito a conquistarlo da calciatore, ora ho questa possibilità come tecnico. Faremo tutto ciò che possiamo per vincere: crediamo nelle nostre chances, e poi nel calcio non c’è nulla di scontato. Dovremo giocare con umiltà e coraggio“.