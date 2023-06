Pallanuoto, Settecolli 2023: l’Italia vince il test match con la Croazia. Ora la World Cup

Vittoria di prestigio per l’Italia della pallanuoto maschile, che si è aggiudicata l’amichevole contro la Croazia campione d’Europa all’interno della cornice del Settecolli 2023. Dopo le finali del nuoto della prima giornata, la piscina del Foro Italico ha visto andare in acqua due formazioni di alto livello, davanti a oltre 6000 spettatori sugli spalti. Alla fine la vittoria è andata all’Italia, capace di partire forte con il 3-0 nel primo quarto e poi resistere al rientro dei croati. Grandi protagonisti Cannella ed Echenique, rispettivamente autori di tre e due marcature. Fondamentale in particolare Echenique, che con il suo gol negli ultimi secondi di partita ha deciso il match.

L’occasione è stata utile anche per celebrare il sessantesimo compleanno del ct Sandro Campagna, ma soprattutto ha rappresentato l’ultimo impegno ufficiale prima delle Super Final della World Cup, che vedranno il Settebello protagonista a Long Beach dal 30 giugno al 2 luglio.