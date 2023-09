Germania, Voeller sull’esonero di Flick: “Non riuscivamo a migliorare”

Il direttore tecnico della nazionale tedesca di calcio, Rudi Voeller guiderà ad interim la selezione nel prossimo match contro la Francia. E soprattutto è l’ex leggenda della Roma a spiegare le ragioni dell’esonero dell’ormai ex Ct Hansi Flick, reduce dalla pesantissima sconfitta col Giappone. “Insieme al suo staff ha fatto di tutto per migliorare la Nazionale dopo i Mondiali in Qatar. Purtroppo oggi dobbiamo renderci conto che non ha avuto successo. Il gioco del Giappone – le parole di Voeller – ci ha chiaramente dimostrato che non possiamo più fare alcun progresso in questa situazione. Questo non è un momento facile per me, perché mi sono unito alla DFB a febbraio per sostenere Hansi Flick in tutti i modi affinché potesse fare bene. E credevo fermamente che da ct della Nazionale potesse riuscire a rimettere in carreggiata la nostra Nazionale”, ha concluso Voeller, che guidò la nazionale tedesca dal 2000 al 2004.