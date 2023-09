Basket, Mondiali 2023: una grande Serbia vola in finale, Canada annichilito 95-86

Una grande Serbia è la prima finalista del Mondiale 2023 di basket. Gli uomini di coach Pesic hanno firmato una prestazione di altissimo profilo per qualità e continuità, battendo con pieno merito il Canada con il punteggio finale di 95-86. Una partita condotta fin dai primi minuti e gestita alla perfezione su entrambi i lati del campo, con un Bogdan Bogdanovic autentico condottiero e autore di 23 punti con percentuali di alto profilo. Da applausi tutta la squadra, con Milutinov in doppia doppia (16 punti, 10 rimbalzi) e Dobric a 16 punti: a fine partita c’è il 71% di squadra da 2 e il 45% da 3. Canada mai davvero in grado di giocarsela oggi, con RJ Barrett a 22 punti e la stella Gilgeous-Alexander che non va oltre i 15 punti.

La cronaca – Fin dai primi minuti la Serbia sembra avere idee molto chiare su entrambi i lati del campo, mentre il Canada fatica a entrare in partita. Il parziale di 8-1 esalta subito Bogdanovic in apertura, mentre tra i nordamericani Gilgeous Alexander fatica a entrare nel match dopo le grandi prestazioni contro Spagna e Slovenia. Il Canada reagisce e Powell firma il vantaggio sull’11-10, poi però nel finale di primo quarto Bogdanovic trova la collaborazione di un ispiratissimo Avramovic. La Serbia difende bene e attacca meglio, così alla prima sirena il punteggio dice 23-15. Nel secondo quarto sale di colpi anche Guduric, con Bogdanovic che porta il vantaggio serbo per la prima volta in doppia cifra. Gilgeous-Alexander prova a sbloccarsi, ma sotto canestro non c’è partita con Milutinov che spadroneggia con le schiacciate del nuovo +10. Nel finale di quarto piove sul bagnato per i canadesi, visto che coach Jordi Fernandez si prende il tecnico che consente alla Serbia di andare all’intervallo sul 52-39.

Al rientro in campo il Canada prova ad accendersi con due triple di Brooks, che poi però poco dopo viene limitato dal quarto fallo personale provocato da un sontuoso Bogdanovic. Il terzo quarto vede la Serbia dare l’impressione di poter gestire, ma senza mai firmare l’allungo decisivo. Gilgeous-Alexander cerca in tutti modi di entrare in partita, anche perchè l’intensità difensiva dei serbi cala comprensibilmente. Milutinov però giganteggia ancora e firma ancora il +10 sul 68-58. Nel finale di quarto la Serbia si esalta dall’arco dei tre punti con Guduric e Marinkovic che rendono meno amaro il fallo tecnico di coach Pesic: si va così alla penultima sirena sul 75-63. Nel quarto periodo non cambia nulla, il Canada non riesce nemmeno ad abbozzare una rimonta e anzi gli ultimi minuti fanno già parte della festa serba.