Macedonia del Nord-Italia, Trajkovski promette: “Spero di segnarvi un altro gol”

“Quel gol non era uno scherzo, era una cosa troppo importante per noi. Spero di segnarne un altro”. Aleksandar Trajkovski, ex Palermo tra le altre, è l’incubo dell’Italia, visto che segnò il gol della Macedonia del Nord – proprio al Barbera, la sua casa per tanti anni – che ha estromesso l’Italia dai Mondiali. E l’attaccante macedone vuole ripetersi ancora, come spiega in un’intervista al Corriere dello Sport: “Avvicinandosi la partita con l’Italia, l’ho rivisto più volte negli ultimi giorni, per caricarmi. Le immagini, anche adesso che ne parlo, mi fanno venire i brividi. Il gol, voglio sottolinearlo, era regolare”.