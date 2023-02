Basket, Mondiali 2023: Spagna-Italia chiude le qualificazioni, Pozzecco cerca riscatto contro Scariolo

La sfida tra Spagna e Italia chiude la fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. A Caceres, in Extremadura, va in scena un grande classico della pallacanestro europea, tra due formazioni che già a novembre si erano conquistate il pass per la fase finale della rassegna iridata. Gli Azzurri ritrovano Sergio Scariolo da avversario, nella speranza di “vendicare” la sconfitta all’andata per soli quattro punti, in una grande prova di carattere dell’Italia contro i campioni d’Europa in carica.

Gli incroci con l’Italia hanno spesso portato fortuna a Scariolo: agli Europei del 2015 furono gli Azzurri ad imporsi, mentre ai Mondiali del 2019 vinsero le Furie Rosse; in entrambi i casi, gli iberici arrivarono alla vittoria finale. Chiaramente oggi in palio non c’è un premio così consistente, ma le motivazioni per cercare di fare bene, da entrambe le parti, ci sono eccome. Inoltre, per Scariolo e Gianmarco Pozzecco si tratta di una sorta di sfida nella sfida, dopo essere stati rivali lo scorso anno, il primo sulla panchina della Virtus Bologna, il secondo su quella dell’Olimpia Milano, anche se solo da assistente.

L’Italia si presenta all’impegno con alcuni cambi di formazione; Paul Biligha, Giampaolo Ricci e Alessandro Cappelletti hanno, infatti, ottenuto il permesso per lasciare il ritiro e tornare ai rispettivi club di appartenenza. Al loro posto, ecco Davide Casarin, Andrea Mezzanotte e Mouhamet Rassoul Diouf, inizialmente esclusi dalla rosa che ha giocato e vinto contro l’Ucraina. L’appuntamento con la palla a due dell’ultima partita delle qualificazioni Mondiali tra Spagna e Italia è fissato per le ore 18:00 di domenica 16 febbraio. Non resta che godersi lo spettacolo di questa sfida infinita tra iberici e Azzurri.