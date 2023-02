Pontedera-San Donato oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-San Donato, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque sfide, sperano di rialzare la testa in questo turno per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica. La compagine ospite, invece, arriva da quattro pareggi consecutivi e vuole assolutamente ritrovare il successo su un campo ostico. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

