Inter, Gazzetta: “Oggi dentro o fuori per Samardzic. Se salta, può rimanere Stefano Sensi”

L’Inter deve decidere se affondare il colpo per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese sembrava ad un passo, ma un rallentamento last minute ha complicato la trattativa quando il giocatore si trovava già a Milano. Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi sarà la giornata della decisione definitiva. O dentro, o fuori. Nei piani nerazzurri l’idea è di confermare quanto definito con Rafaela Pimenta. L’alternativa a Samardzic (che intanto è tornato a Udine) è già in casa: Stefano Sensi, reduce da un ottimo precampionato dopo la stagione con il Monza.