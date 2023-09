Italia, Zoff su Buffon: “Farà bene anche da capo delegazione”

“E’ un ruolo diverso da quello che aveva in campo, ma mi aspetto che possa far bene anche da capo delegazione”. Ne è certo Dino Zoff, sentito al telefono da LaPresse, per commentare il debutto in nazionale del suo erede designato Gianluigi Buffon, nel ruolo di capo delegazione della nazionale italiana. Dopo il suo ritiro dal calcio giocato, all’età di 45 anni, l’ex portiere di Parma e Juventus è andato a ricoprire il ruolo che in passato era stato svolto dal compianto Gianluca Vialli. “Donnarumma ritrova Buffon in Nazionale? Gigio ci ha già fatto vincere un Europeo, sta crescendo e crescerà ancora, ma questo al di là del legame in azzurro con Buffon”. Lo ha detto a LaPresse Dino Zoff, ex capitano ed ex ct della nazionale italiana, in merito al nuovo ruolo di capodelegazione dell’Italia dell’ex portiere della Juventus e del Parma.