Basket, Mondiali 2023: Italia nella pot 3. Sorteggio il 29 aprile

La Fiba ha comunicato i criteri secondo cui si svolgerà sabato 29 aprile il sorteggio dei gironi della Fiba World Cup 2023. Le 32 squadre partecipanti sono state divise in otto fasce secondo i valori espressi dal Ranking Fiba, con l’Italia inserita nella Pot 3 e che sfiderà nella prima fase tre squadre provenienti rispettivamente dalle Pot 1, 5 e 7. In base al criterio di bilanciamento geografico, l’Italbasket potrà pescare dalla Pot 1 una fra Filippine, Stati Uniti e Australia ma non la Spagna.

Gli Azzurri saranno inseriti in uno fra il Gruppo A (all’Araneta Coliseum di Manila – Filippine), il Gruppo C (al Mall of Asia Arena di Manila – Filippine), il Gruppo E (Okinawa Arena di Okinawa – Giappone), o il Gruppo G (all’Indonesia Arena di Jakarta – Indonesia). Queste le otto fasce di merito del torneo, che si disputerà dal 25 agosto al 10 settembre tra Indonesia, Filippine e Giappone.

Pot 1: Filippine, Spagna, Stati Uniti, Australia.

2: Francia, Serbia, Slovenia, Lituania.

3: Grecia, Italia, Germania, Brasile.

4: Canada, Venezuela, Montenegro, Portorico.

5: Iran, Rep. Dominicana, Finlandia, Nuova Zelanda.

6: Cina, Lettonia, Messico, Georgia.

7: Giordania, Giappone, Angola, Costa d’Avorio.

8: Libano, Egitto, Sud Sudan, Capo Verde. e sedi dei Gironi.