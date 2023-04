Manchester City, Guardiola: “Triplete? Siamo lontani 11 partite. Solo lo United ci è riuscito in Premier”

Il Manchester City per Pep Guardiola deve rimanere coi piedi ben fissati per terra. Nonostante il passaggio in semifinale in Champions League, il tecnico spagnolo ha voluto smorzare i toni sulle ambizioni del City con tutti i presenti in conferenza stampa. Queste le parole di Guardiola.

“Triplete? Siamo distanti 11 partite, siamo lontani. E poi, come ho detto in altre occasioni, quante volte in questo incredibile Paese è riuscito il triplete? Una volta, ai nostri vicini. I quarti di finale di Champions League sono molto faticosi e dobbiamo recuperare. Ogni stagione ho la sensazione che non siamo preparati fisicamente, spero che questa volta sia diverso. Ma sono incredibilmente soddisfatto e felice di essere in semifinale di Champions League per il terzo anno di fila. E’ incredibile essere qui sapendo che possiamo raggiungere di nuovo la finale di FA Cup e in queste situazioni la fatica si trasforma in energia. L’essere umano ha una capacità incredibile di rigenerarsi se l’atteggiamento è positivo“.