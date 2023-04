Sampdoria, Stankovic: “Il derby contro lo Spezia sarà da giocare per rendere orgogliosi i nostri tifosi”

Il giorno che precede il derby fra Sampdoria e Spezia è stato quello in cui ha parlato Dejan Stankovic in conferenza stampa. Il tecnico dei blucerchiati ha dimostrato di credere ancora alla salvezza ed alla permanenza della sua squadra in Serie A. Queste le parole in conferenza.

Sulla partita di Lecce: “Dopo il primo tempo deludente di Lecce ho provato a capire cosa sia successo. Ho parlato tanto con i ragazzi, ho provato a tirarli su, anche perché ci sono ancora tante gare da affrontare e dobbiamo farlo come abbiamo fatto in tutte le partite giocate prima di quella di domenica scorsa. Ci siamo chiariti all’interno: ho fatto vedere alla squadra cosa non ha funzionato, soprattutto in merito all’approccio. Sono ragazzi responsabili, hanno capito bene. Sanno che la Sampdoria sotto un certo livello non può presentarsi“.

Sul derby contro lo Spezia: “Voglio promettere che non succederà mai più di avere un vuoto come in quei 45 minuti. Questa sfida è classificata come un derby e noi dobbiamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria. Abbiamo una grande responsabilità verso la Samp. Che derby sia“.