Basket, verso il Mondiale: Usa domina Porto Rico nell’amichevole di preparazione

Il Mondiale di Basket in Asia è alle porte e gli Usa hanno fretta di mettersi in forma per cercare di dominare ancora una volta. Una buonissima prestazione si è vista dal team statunitense nel test amichevole contro Porto Rico (conclusa per 117-74) che è servito come preparazione alla kermesse mondiale.

Nel corso della gara hanno trovato spazio tutti i giocatori a roster, con l’eccezione di Josh Hart, tenuto a riposo precauzionale. Pur considerando il valore modesto dell’avversario, Team USA ha vinto e convinto, divertendo anche alcuni degli ospiti speciali a bordo campo. Edwards (15 punti, 4 assist) ha guidato il gruppo dei giocatori in doppia cifra, che oltre agli altri quattro in quintetto ha coinvolto anche Cam Johnson e Bobby Portis. Ottimi segnali anche da Tyrese Haliburton (12 assist) e Austin Reaves, che con i suoi 9 punti, tutti segnati nel primo tempo, si è guadagnato l’apprezzamento, via social, di LeBron James, suo compagno ai Los Angeles Lakers. Sarà tempo, nei prossimi gironi, ancora di amichevoli per l’Usa: Slovenia e Spagna, il 12 e 13 agosto a Malaga, e quindi volerà ad Abu Dhabi dove incontrerà Grecia e Germania il 18 e il 20 agosto.