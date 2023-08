Triathlon, Europei Ironman 2023: terzo posto per Fabian a Tallinn

Primo podio stagionale per Alessandro Fabian, che nel Campionato Europeo Ironman 70.3 di Tallinn, in Estonia, ha ottenuto un prestigioso terzo posto. L’azzurro si è arreso solamente al belga Heemeryck, primo, e al neozelandese Phillips, secondo, ma ha conquistato comunque un risultato importante che dà seguito agli altri piazzamenti di spicco ottenuti in stagione (sesto a Mogàn, nono a Samorin).

“Volevo testare la mia condizione e mi sento di dire che ho ricevuto le risposte che cercavo. Ho disputato una gara d’attacco partendo forte già nel nuoto, poi ho gestito bene la frazione di bicicletta per non sprecare troppe energie in vista della corsa, e alla fine ho portato a casa un terzo posto che vale anche come vicecampione europeo” ha dichiarato Fabian. L’ironman fa ora tappa a Lathi, in Finlandia, dove nel weekend andrà in scena il Campionato del Mondo che vedrà ai nastri di partenza anche Alessandro, determinato a togliersi altre soddisfazioni.