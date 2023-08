Napoli, si ferma Osimhen: trauma distorsivo alla caviglia destra

Pessime notizie per il Napoli, che perde il quinto giocatore per infortunio nella preparazione pre-campionato. Dopo Mario Rui, Gaetano, Anguissa e Kvaratskhelia, problemi anche per Victor Osimhen, costretto a lasciare prima del previsto l’allenamento odierno presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Come si legge nel report del club, l’attaccante nigeriano si è fermato a causa di un “trauma distorsivo alla caviglia destra“. Per quanto riguarda gli altri azzurri, invece, “Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato, mentre Anguissa ha svolto terapie“.