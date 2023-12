Basket: minacce e offese a una giovane arbitra, arriva la condanna della Fip

Pochi giorni fa in una partita del campionato Under 17 a Padova una ragazza che stava arbitrando ha ricevuto delle offese e minacce vergognose dagli spalti. In una nota odierna, la Fip ha condannato l’accaduto: “Si tratta di comportamenti intollerabili e ingiustificabili che la Federazione italiana pallacanestro stigmatizza e condanna con fermezza. Gli organi di giustizia competenti della Federazione stanno adottando i dovuti provvedimenti disciplinari“. Secondo quanto riportato dai media locali, un sostenitore della squadra ospite, nel corso del match tra Pallacanestro Camin e Cittadella Gunners, disputato domenica scorsa, ha rivolto all’arbitra questa frase: “Devi fare la fine di quella di Vigonovo“. Il Cittadella ha espresso le sue scuse e annunciato azioni immediate e provvedimenti esemplari per affrontare la situazione.