Highlights e gol Italia-Svizzera 3-0: Women’s Nations League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 26

Il video con gli highlights e i gol di Italia-Svizzera 3-0, match valido per la Women’s Nations League 2023/2024. Le azzurre di Soncin fanno il loro dovere e battono al Tardini di Parma le elvetiche con i gol di Giugliano, Salvai e Caruso, grazie alla sconfitta della Svezia contro la Spagna arriva un ottimo secondo posto nel girone e gli spareggi per evitare la retrocessione in Lega B sono evitati. Di seguito ecco le immagini salienti della partita.

