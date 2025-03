Un PalaTiziano carico di amore per il basket, con la presenza anche del Sindaco Roberto Gualtieri. Esaltante vittoria della Virtus Gvm Roma 1960 contro la Pielle Livorno nel campionato di Serie B Nazionale di basket. La squadra guidata da coach Calvani ha battuto 84-74 i toscani, centrando la sesta vittoria nelle ultime sette partite davanti a 2.500 spettatori. La Virtus Gvm Roma 1960 occupa ora la quinta posizione in classifica, con una gara da recuperare, ed è in piena corsa per la qualificazione ai playoff. Dopo la sosta, i ragazzi di Calvani faranno visita alla capolista Roseto il 23 marzo. Un esame impegnativo, che si presenterà tre giorni prima del match al PalaTiziano contro la Luiss Basket Roma nel recupero del derby.

“Un’atmosfera splendida – le parole di Gualtieri – tantissimi cittadini vengono sempre qui al PalaTiziano a seguire le partite della Virtus e a tifare. Siamo felici perché abbiamo lavorato tanto per rendere il Palazzetto fruibile e ogni volta che si gioca è uno spettacolo. Adesso siamo qui a sperare che la squadra si qualifichi ai playoff”. “Ci rende particolarmente contenti che la città di Roma si appassioni a tutte le discipline, sia amica di tanti sport e si attrezzi per avere impianti e squadre all’altezza degli eventi di alto livello”, ha concluso il sindaco.