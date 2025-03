Non ci sono più dubbi per Dusan Vlahovic e la Juve: l’attaccante serbo andrà via in estate, le strade si separeranno. Arriva l’annuncio

Dusan Vlahovic è pronto a salutare la Juve. La diatriba tra club e calciatore va avanti da diversi mesi e sembra che non ci sarà nessun lieto fine. L’ex Fiorentina è in scadenza nel 2026 e fin qui non ha trovato un accordo per il rinnovo: la richiesta dell’entourage è maggiore a quanto la società vuole garantirgli. Come già successo con altri pezzi da novanta negli ultimi anni, il diktat da parte della dirigenza è quello di non prevedere cifre stratosferiche sui rinnovi.

Questa è stata la genesi della rottura a cui sono seguiti vari malumori. Come le difficoltà riscontrate in campo da parte del centravanti, e chissà se il mancato prolungamento di accordo non ha influenzato sulle sue prestazioni. Il feeling con Thiago Motta non è mai esploso e alle difficoltà realizzative si è aggiunta la perdita del posto da titolare con l’arrivo a gennaio di Kolo Muani. Non che con Allegri avesse fatto numeri scoppiettanti.

Vlahovic e la Juve si salutano, i dettagli

Nella sua avventura a Torino, insomma, solo a sprazzi si sono avuti segnali di quel bomber implacabile ammirato a Firenze. Probabilmente il suo modo di giocare non si lega con quello di un club che storicamente ha sempre avuto nella difesa il proprio punto di forza. Appare sempre più probabile l’addio a giugno. A tal proposito è arrivato un annuncio che ha tolto ogni dubbio.

Lo ha riferito il giornalista Gianni Balzarini su YouTube. Parlando dei vari calciatori che con ogni probabilità saluteranno il capoluogo piemontese la prossima estate, impossibile non citare il classe 2000: “Dirà sicuramente addio, ormai lo sanno tutti”, dice convinto. Il noto collega approfondisce: “Lunedì dopo la partita con il Verona si è lasciato andare ai selfie con i tifosi, sembrano quei gesti che sanno di addio, salutare, lasciare un ricordo ai fan”, rivela.

Secondo Balzarini non ci sono margini per un ripensamento sia per la questione rinnovo, ormai quasi del tutto naufragato, sia per le difficoltà riscontrate in campo e con il tecnico italo-brasiliano. “Al momento la certezza che lascerà la Juve è al 99.9%”. Anche perché la società intende sfruttare la prossima finestra di mercato estiva per venderlo e rientrare (almeno in parte) nella spesa fatta nel gennaio 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina. Con la scadenza nel 2026 questa sarà l’ultima opportunità per venderlo.