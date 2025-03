L’ultima giornata degli Europei indoor di Apeldoorn 2025 si apre con una notizia decisamente clamorosa, in negativo, per l’Italia. Leonardo Fabbri, campione europeo in carica all’aperto e bronzo mondiale (entrambi i risultati ottenuti nel 2024), infatti, ha mancato l’accesso alla finale del getto del peso. Giornata decisamente storta per il campione italiano, che disputa una prova fallosa con due errori su tre lanci disponibili, lanciando a 19.72 come unica misura valida e chiudendo dodicesimo. A rappresentare il Tricolore, quindi, ci saranno “solo” due azzurri, ovvero Zane Weir e Nick Ponzio. Il campione indoor in carica lancia a 20.91, seconda misura della sessione, mentre Ponzio chiude settimo con 20.24 metri. Solo il ceco Tomas Stanek ottiene la misura per la qualificazione diretta (21 metri), firmando il suo primato stagionale a 21.26.

Buone notizie anche dalle batterie dei 60 metri femminili: nessun problema per Zaynab Dosso, che vince la sua batteria in 7.06 e approda in semifinale con il miglior tempo. Avanti anche Gloria Hooper, quarta nella sua batteria in 7.25 (primato personale). Niente da fare per Arianna De Masi, che, inserita in una batteria di altissimo livello, chiude sesta a 7.31, non abbastanza per essere ripescata.

Europei indoor Apeldoorn 2025, il programma dell’ultima serata

Essendo l’ultima giornata, chiaramente tutti gli azzurri già citati saranno in gara anche nel pomeriggio, con l’obiettivo di rimpinguare il medagliere che attualmente vede l’Italia seconda con due ori, un argento e due bronzi. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli azzurri si parte proprio con le semifinali dei 60 metri femminili dalle 16:05 (eventuale finale alle 18:37). Poi, dalle 16:28, in sequenza il getto del peso, gli 800 metri femminili con Eloisa Coiro (16:33) e quelli maschili con Catalin Tecuceanu (17:27), oltre ai 3000 metri femminili con Ludovica Cavalli (17:36). Alle 18:03, infine, l’epilogo del pentathlon con la prova degli 800 metri; la prova del pentathlon proseguirà quasi senza sosta lungo l’arco della giornata, con il getto del peso alle 12:21 e il salto in lungo alle 15:10.