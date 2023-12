MOVIOLA – Fiorentina-Verona: Terracciano sbaglia tutto e colpisce Folorunsho, rigore col Var

Episodio da moviola in Fiorentina-Verona. Pietro Terracciano sbaglia tutto nella gestione del pallone e arriva il calcio di rigore per l’Hellas, con Folorunsho colpito dal portiere. Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro donna della partita, non si avvede del contatto ma viene richiamata dal Var e decide di assegnare il penalty. Dal dischetto, però, lo stesso portiere viola si riscatta e para su Djuric e anche la ribattuta, si resta sullo 0-0.