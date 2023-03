Running, domenica al via la 16esima edizione della Scarpadoro

di Mattia Zucchiatti

Grande attesa per la 16esima edizione della Scarpadoro, evento figlio della Scarpa d’Oro Internazionale lanciata da Sebastian Coe il 7 aprile del 1980. Si parte domenica 26 marzo a Vigevano. Organizzata da Atletica Vigevano e dal Comune di Vigevano, la Scarpadoro si articolerà anche quest’anno su tre distanze: la Half Marathon, mezza maratona competitiva Fidal di carattere nazionale (Bronze Label) e campionato provinciale giunta alla 16^ edizione, la StraVigevano, gara non competitiva ma cronometrata di 10,2K, e la Stracittadina non competitiva di 5K, alla quale sarà abbinata anche la ’4 Zampe’, dove a correre saranno i cagnolini e il cui ricavato verrà devoluto all’A.D.A.I., l’associazione che ha in gestione il Canile di Vigevano.

La gara è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Vigevano alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e dell’assessore allo sport Nunzia Alessandrino, dalla Senatrice ex atleta paralimpica Giusy Versace, del presidente del Parco del Ticino Erika Vallera, del consigliere nazionale Fidal Oscar Campari, dal presidente provinciale Fidal Claudio Baschiera, dal presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo e dall’organizzatrice dell’evento Manuela Merlo.

“La Scarpadoro è Vigevano, è una manifestazione che entrata profondamente nel cuore della nostra città ed è il frutto di un percorso durato anni, che l’ha vista trasformarsi a seconda dei tempi e delle esigenze, ed è una competizione che ha sempre saputo trasformarsi e crescere”, ha esordito il sindaco Andrea Ceffa. “La Scarpadoro, assieme agli altri eventi che Atletica Vigevano organizza in città, sta contribuendo ad un importante processo di crescita culturale, arricchimento e inclusione sociale. Abbiano iniziato nel 1972 con il Trofeo Pensa, con lo scopo di offrire qualcosa di importante alle future generazioni, e stiamo continuando su questa strada nella quale crediamo”, le parole del presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo. “Siamo fieri di patrocinare un evento come questo, capace di valorizzare il nostro territorio e di far scoprire le bellezze del nostra Parco ad un pubblico ogni anno sempre nuovo” – questo l’intervento del Presidente del Parco del Ticino Erika Vallera.