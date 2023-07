Basket, Fontecchio: “Voglio una lunga carriera in Nba. Banchero? Non perdiamo nulla”

Il bilancio della prima stagione in NBA di Simone Fontecchio non può che essere positivo. Il cestista italiano degli Utah Jazz, pur non avendo trovato tantissimo spazio, si è infatti tolto soddisfazioni importanti: “Contro gli Houston Rockets, quando ho segnato i miei primi punti, ho capito che il sogno era finalmente reale. In quel momento l’unica cosa che mi sono detto è ‘Goditelo’ – ha dichiarato a Sky Sport – Il mio obiettivo è avere una lunga carriera in Nba, ma se dovessi tornare in Europa a breve non sarebbe una bocciatura, come i dimostrano i successi due giocatori come Melli e Datome“.

Nella testa del cestista abruzzese, però, ora ci sono i Mondiali con l’Italia: “Uno dei punti di forza del gruppo è l’umiltà e non dobbiamo perderla. Abbiamo molta esperienza e sappiamo come giocare determinate gare, perciò con i nostri quintetti piccoli avremo l’opportunità di metterà in difficoltà parecchi avversari. Il podio è alla portata, ma oltre alla bravura servirà un po’ di fortuna. Sicuramente il sorteggio è stato favorevole, tuttavia le partite bisogna giocarle e vincerle. Lo scorso anno agli Europei abbiamo disputato una gara incredibile contro la Serbia ma non è bastato“.

Al turno seguente l’Italia fu infatti eliminata dalla Francia, anche a causa dei due tiri liberi sbagliati proprio da Fontecchio: “Quegli errori mi fecero stare male, ma è proprio da questi che si impara. Se dovesse ripresentarsi una situazione del genere, mi riprenderei sicuramente quel pallone e quelle responsabilità“. Infine, sul caso Banchero: “L’ho seguito con molto distacco e immaginavo sarebbe finita così. Tuttavia non perdiamo nulla perché chi viene in nazionale deve innanzitutto volerlo. Indossare la maglia azzurra è un onore e una responsabilità. Personalmente resto molto fiducioso“.