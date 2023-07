Formula 1, Horner: “Grati per ogni singola vittoria, il weekend di Silverstone sarà epico”

La dominatrice del Mondiale 2023 di Formula 1 è la Red Bull, che in Austria ha conquistato la decima vittoria consecutiva e non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo è arrivare a 11 di fila a Silverstone, ma Christian Horner rimane con i piedi per terra: “Abbiamo la possibilità di farcela, ma chissà se poi ce la faremo. Pensiamo una gara alla volta. Il weekend di Silverstone sarà epico, ma anche pieno di possibili ostacoli. La vittoria ci manca dal 2012 con Webber, sarà una gara fondamentale per noi“.

Il team principal della Red Bull ha poi aggiunto: “Nei 19 anni di storia credo che questo sia il punto più alto mai toccato dalla squadra. Abbiamo fatto anche meglio del 2013, quando con Vettel toccammo quota 9 vittorie consecutive. Non so per quanto potremo continuare così, perciò siamo grati per ogni singolo successo“. A Silverstone, però, rischia di essere scritta proprio la storia della F1 e non solo della Red Bull. In caso di vittoria, il team di Milton Keynes eguaglierebbe infatti il record della McLaren, che 35 anni fa (nel 1988) ottenne undici successi di fila con Ayrton Senna e Alain Prost. A interrompere quella striscia fu la Ferrari: accadrà lo stesso in questa stagione?