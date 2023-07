Serie A 2023/2024, sorteggio calendario oggi in tv: data, orario e diretta streaming

Dove seguire in tv la compilazione del calendario del campionato di Serie A 2023/2024, che prenderà il via il prossimo venerdì 18 agosto. La nuova stagione è alle porte e i venti club del massimo torneo italiano sono pronti a scoprire chi affronteranno nella prima giornata. Confermata anche per quest’anno l’asimmetria tra girone di andata e girone di ritorno. Dopo la particolare pausa della scorsa stagione per il Mondiale di Qatar 2022, quest’anno si ritorna alla normalità, ma si chiuderà prima, il prossimo giugno ci sono gli Europei, in cui l’Italia di Mancini si presenterà da Campione in carica. L’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn, sugli account social ufficiali e il canale YouTube di Lega Serie A oggi, mercoledì 5 luglio alle ore 12:00. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti.

LA DIRETTA TESTUALE