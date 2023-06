Regolamento Olanda-Croazia: cosa succede in caso di pareggio, Nations League 2022/2023

Conclusa la stagione per i club, i calciatori tornano in campo per affrontare gli impegni con le rispettive Nazionali. Allo stadio de Kuip andrà in scena il match tra Olanda e Croazia, valevole per la prima semifinale della UEFA Nations League 2022/2023. Gli Orange vogliono dimostrare di essere tornati ad altissimi livelli e cercheranno di staccare il pass per la finale. I balcanici, dal loro canto, vogliono confermarsi sui grandi palcoscenici ed andare a giocarsi un altro titolo. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i tempi supplementari e, nel caso persistesse il pareggio, con i calci di rigore.