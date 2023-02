Basket, Final Eight Coppa Italia A1 2023: tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket, con le prime quattro partite della competizione che vede impegnate le otto migliori squadre del girone di andata del campionato. Come di consueto, le partite si giocano su gara secca, in particolare tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio. Ecco quindi gli accoppiamenti.

QUARTI DI FINALE

Olimpia Milano – Brescia

Virtus Bologna – Venezia

Tortona – Trento

Pesaro – Varese