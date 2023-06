Basket, Europei femminili 2023: vince ancora il Belgio, bene anche la Francia

I risultati della seconda giornata di Eurobasket Women 2023, gli Europei di basket femminile in corso d’opera tra Israele e Slovenia. Oltre alla fondamentale vittoria dell’Italia sulle padroni di casa israeliane, il gruppo B ha visto anche la seconda vittoria in altrettanti match del Belgio che non ha avuto problemi a regolare 41-84 la Repubblica Ceca. Emma Meesseman ha trascinato con 24 punti le sue compagne, per un Belgio che adesso sfiderà proprio le Azzurre in una sfida che si preannuncia tutt’altro che banale per Zandalasini e compagne. Punteggio pieno anche per la Francia, che prosegue la sua marcia nel gruppo C grazie alla vittoria per 63-57 ai danni della Gran Bretagna. Grande equilibrio a Lubiana, dove le transalpine mandano tre giocatrici in doppia cifra mentre alle britanniche non bastano i 20 punti di Fagbenle.

Tra gli altri match arriva la prima vittoria della Spagna, che supera Montenegro 78-57 grazie soprattutto al 26-6 dell’ultimo quarto. Venti punti per Maria Conde, top scorer del match e trascinatrice delle iberiche che riaprono il gruppo A dove tutte le squadre sono appaiate con una vittoria e una sconfitta. E’ arrivata infatti anche la sconfitta della Lettonia per mano della Grecia, che si è imposta 73-65 con i 22 punti a testa di Spanou e Fasoula. Restano a secco di vittorie le padrone di casa della Slovenia, che a Lubiana cedono 62-66 alla Germania nonostante i 20 punti di Friskovec.