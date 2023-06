Roma, dalla Germania: offerti 15 milioni al Monchengladbach per Elvedi

La Roma vuole continuare ad essere protagonista nel mercato. Dopo i due colpi a parametro zero che ha messo ha segno la società, Tiago Pinto ora si starebbe concentrando su un altro rinforzo in difesa. Dalla Germania parlano di un interessamento per Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach.

Secondo quanto riportato dalla Bild, principale quotidiano tedesco sportivo, la Roma farebbe sul serio per Nico Elvedi. Il difensore classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe informato il proprio club di non essere intenzionato a rinnovare il rapporto. Servirebbero 15 milioni per strapparlo al club tedesco. La Roma starebbe, dunque, preparando un nuovo colpo.