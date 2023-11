LIVE – Pospisil/Galarneau-Heliovaara/Virtanen 0-0, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Pospisil/Galarneau-Heliovaara/Virtanen, doppio di Canada-Finlandia nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Sarà il doppio a decretare la prima finalista della competizione e dunque a dirimere la parità al termine dei due singolari. Il Canada si affida a una coppia affiatata come quella formata da Pospisil e Galarneau per una formazione nordamericana che già lo scorso anno conquistò il punto decisivo in semifinale contro l’Italia. La Finlandia invece punta su due specialisti come Heliovaara e Virtanen. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023.

COME SEGUIRE LA SFIDA IN TV

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

POSPISIL/GALARNEAU-HELIOVAARA/VIRTANEN 0-0

PRIMO SET – Si parte! Finlandia al servizio con Virtanen, al suo esordio in doppio!

20.10 – Sta terminando il riscaldamento delle due coppie, ormai ci siamo

20.00 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto a Malaga per il doppio decisivo tra Canada e Finlandia! In palio la semifinale, i nordamericani schierano Galarneau e Pospisil mentre dall’altra parte della rete ci saranno Virtanen ed Heliovaara!