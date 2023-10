Regolamento Pallone d’Oro 2023: come funziona e chi vota il vincitore

Chi vota il vincitore del Pallone d’Oro 2023 e come funziona il processo di assegnazione del celebre riconoscimento assegnato da France Football? Andiamo a scoprire insieme il regolamento e tutto quello che c’è da sapere sulla giuria. Le regole sono cambiate proprio lo scorso anno, perciò l’edizione attuale è la prima con le novità introdotte da France Football. Rispetto alle scorse edizioni, in cui votavano ben 170 persone, a partire dal 2023 la giuria sarà formata da 100 giornalisti scelti come rappresentanti dei migliori cento paesi del ranking FIFA. Una scelta volta a “rinforzare il livello di competenza e limitare i voti fantasiosi”.

Ogni giornalista ha la possibilità di votare fino a 5 nomi: al primo vanno 5 punti, al secondo 4, al terzo 3, al quarto 2 e al quinto 1. L’altra grande novità è che non vengono più considerate le prestazioni dei giocatori nell’anno solare, ovvero da gennaio a dicembre, bensì nella consueta stagione calcistica, ovvero da agosto a luglio. Infine, da quest’anno, oltre a premiare le prestazioni individuali i giornalisti votanti dovranno tenere in considerazione anche le prestazioni collettive, i trofei individuali, la classe del giocatore e il suo senso del fair-play.