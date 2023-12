Basket, è morto il vicepresidente Fip Gaetano Laguardia. Petrucci: “Abbiamo perso un fratello”

E’ morto a 73 anni il vicepresidente della Fip, Gaetano Laguardia. La Federbasket ha emesso un comunicato in segno di cordoglio: “Abbiamo perso un amico, un fratello, un dirigente preparato e competente. Ci ha lasciati Gaetano Laguardia, il nostro vicepresidente vicario, una brava persona che amava la pallacanestro. Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, affranto, interpretando i sentimenti di affetto, amicizia e stima del Consiglio Federale, del personale FIP e della pallacanestro italiana, piange la scomparsa di Gaetano Laguardia e teneramente condivide il cordoglio del fratello Paolo, della sorella Rossella e di tutta la famiglia Laguardia. Gaetano, morto a 73 anni dopo lunga malattia, è stato protagonista in ogni ruolo nel nostro mondo: giocatore, allenatore, dirigente di società, presidente del Comitato Regionale Lazio e vicepresidente vicario della FIP con diverse aree di competenza. Disponibile, appassionato, signorile, non privo di una naturale ironia e una forte attenzione a ogni componente del nostro movimento, dal minibasket alla Serie A. Lo ricorderemo con dolcezza e amore“.