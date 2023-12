Manchester United, Van de Beek dice addio: pronta la firma col Francoforte

Il matrimonio tra Donny Van de Beek e il Manchester United è arrivato ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’ l’ex Ajax sarebbe pronto ad accasarsi all’Eintracht Francoforte e starebbe già sostenendo le visite mediche in Germania in queste ore. Nonostante l’arrivo di Ten Haag sulla panchina dei Red Devils, suo manager anche ai lancieri, il centrocampista olandese non è mai riuscito scalare le gerarchie ed a tornare sui livelli della sua esperienza in Eredivisie.