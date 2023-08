Spalletti ct, Donadoni: “Scelta intelligente, ora diamogli tempo per lavorare”

Roberto Donadoni, intervenuto ai microfoni di di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai, ha commentato la nomina di Luciano Spalletti a commissario tecnico della Nazionale. Un ruolo che l’ex giocatore del Milan conosce bene, avendolo ricoperto nel periodo che ha portato l’Italia alla finale di Euro 2008. “Sono convinto che la scelta di Spalletti come ct sia giusta e intelligente – spiega Donadoni – Adesso però dovrà avere tempo e spazio per lavorare, cerchiamo di darglielo. Io ho avuto questo privilegio, gli faccio un grande ‘in bocca al lupo’. So cosa significa rappresentare la propria nazione, con tutte le difficoltà del caso. E’ un grande orgoglio per chiunque faccia il nostro mestiere.”