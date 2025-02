La sei volte campionessa olimpica Diana Taurasi ha annunciato ieri il suo ritiro dalla WNBA. La 42enne top scorer di tutti i tempi della lega ha portato a casa tre campionati nei suoi 20 anni con le Phoenix Mercury. Prima giocatrice di basket a vincere sei ori olimpici, i 10.646 punti messi a segno in carriera di Taurasi sono quasi 3.000 in più della seconda miglior marcatrice Tina Charles. L’11 volte WNBA All-Star è rapidamente diventata una delle più grandi star della lega, aiutandola a crescere in un successo di ascolti televisivi attraverso il suo gioco elettrizzante e il suo prodigioso punteggio da tre punti. Taurasi, che è diventata la più anziana a giocare per USA Basketball alle Olimpiadi la scorsa estate a Parigi, aveva già fatto intendere di un possibile ritiro dopo le Olimpiadi. “Non avevo più le forze per iniziare la preparazione alla nuova stagione. Quando ho capito di non avere più energie ho deciso di dire basta”, ha detto Taurasi in un’intervista a TIME. “Diana Taurasi è una delle più grandi atlete ad aver mai giocato a basket su qualsiasi palcoscenico Si è guadagnata il rispetto indiscusso dei giocatori di tutto il mondo, ha regalato momenti elettrizzanti e ha affascinato i fan ancora e ancora”, ha affermato la commissaria della WNBA Cathy Engelbert in una dichiarazione. Taurasi lascia una WNBA molto rafforzata rispetto a quanto ha fatto il suo ingresso nella lega La sua eccellenza ha avuto un ruolo chiave nella sopravvivenza e nel successo della lega. “Non puoi raccontare la storia della WNBA senza Diana”, dice il commissario NBA Adam Silver. “Ha contribuito a costruire la lega in quello che è oggi e ha ispirato generazioni di fan e giocatrici, tra cui molte che hanno continuato a giocare nella WNBA. Diana ha avuto un ruolo sproporzionato nella crescita del basket femminile”. “Vederla dominare il gioco, vedere le bambine voler giocare come lei, il suo stile, il suo talento, la sua spavalderia, sai, la sua spavalderia, è stata una sorpresa incredibile. È una delle più grandi di sempre e lascerà il segno nel gioco del basket nel momento in cui allaccerà quelle scarpe e le lancerà oltre la linea del palo. È stato un onore”, ha detto LeBron James. “Ogni volta che toccava la palla, ti aspettavi che facesse qualcosa. Poteva essere un passaggio o un tiro da tre. Ha rivoluzionato il gioco del basket femminile”, le parole di Sue Bird, che detiene il record di assist in WNBA.

I record di Taurasi

Oltre al suo record di punti (10.646 nella stagione regolare, quasi 3.000 in più della seconda classificata, Tina Charles), Taurasi ha segnato più triple di chiunque altro nella storia della WNBA ed è quarta di sempre negli assist. Ha vinto tre campionati WNBA (nel 2007, 2009 e 2014), tre nella NCAA, sei titoli di Eurolega durante la sua carriera all’estero di 12 anni in Russia e Turchia e sei ori olimpici, un record assoluto per una giocatrice di basket. È stata la MVP della WNBA del 2009, due volte MVP delle finali WNBA, tre volte MVP dell’Eurolega e tre volte giocatrice dell’anno della lega russa. “Il mio record di punteggio, o le sei medaglie d’oro, non sono imbattibili. Arriverà qualcuno che ha la stessa fame, la stessa dipendenza dal basket e cambierà quei record. Sarà divertente scoprire chi lo farà”, ha detto Taurasi.

Durante gli anni migliori di Taurasi in campo, non potevi staccarle gli occhi di dosso. Giocava con una sicurezza e una fluidità che sembravano ineguagliabili nel gioco femminile. Ogni volta che toccava la palla, ti aspettavi che facesse qualcosa: forse un passaggio senza guardare su una guardia più piccola che la Taurasi di 6 piedi svettava, o una mossa di rotazione intorno a una giocatrice più alta che non riusciva a starle dietro, o una tripla che andava alla sua sinistra, alla sua destra, dal palleggio, fermandosi. “È semplicemente il pacchetto completo”, afferma Sue Bird, leader di sempre degli assist della WNBA e compagna di squadra di Taurasi al college, in cinque squadre olimpiche e per sette stagioni in Russia. ”