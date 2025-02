A prescindere dal modo in cui terminerà la stagione e da quello che sarà l’allenatore e il progetto del futuro, l’estate del Napoli si prospetta rovente sul mercato.

Con l’addio di Osimhen praticamente certo, con il nigeriano che tornerà in Campania al termine del prestito al Galatasaray, e quello di Khvicha Kvaratskhelia che si è materializzato nel corso della sessione invernale del calciomercato, la società di Aurelio De Laurentiis dovrà necessariamente intervenire in maniera importante. Nonostante gli investimenti della scorsa estate, su tutti quelli di Alessandro Buongiorno e Romelu Lukaku, arrivati senza la cessione di un big, la rosa partenopea non è affatto completa, motivo per cui saranno fatti alcuni acquisti mirati per rinforzare e puntellare la squadra.

Non è ancora certo che alla guida della rosa ci sarà Antonio Conte, molto dipenderà dal finale di campionato che vivrà il Napoli, con i rumors su un possibile addio del tecnico salentino che iniziano a farsi sempre più insistenti. Napoli che sta vivendo, senza dubbio, il peggior momento da quando Conte siede sulla panchina azzurra. Un febbraio stregato, con tre pareggi e una sconfitta in quattro partite, e un sorpasso subito dall’Inter proprio alla vigilia del big match del Maradona che molto dirà sulle sorti di questo campionato. Il calciomercato di gennaio non è stato benevolo con Antonio Conte, visto l’addio di Kvaratskhelia e la mancata sostituzione con un calciatore di primissimo livello, ma solo con un’alternativa dell’ultimo minuto come Noah Okafor. Il georgiano, però, andrà sostituito, e la dirigenza azzurra potrebbe aver già trovato il profilo perfetto per l’estate.

Zhegrova lascerà il Lille: Manna osserva interessato

Tra i tanti profili seguiti dalla dirigenza del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, in lista figura anche Edon Zhegrova, fantasista classe 1999 del Lille. Il tedesco piace molto a Giovanni Manna, che ha già fatto più di qualche sondaggio e che vorrebbe portarlo a Napoli ad una cifra contenuta. Attualmente infortunato per un problema agli adduttori, Zhegrova in questa stagione conta già otto gol in sole ventuno presenze, di cui uno in Champions League nella vittoria dei francesi contro l’Atletico Madrid.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2026, ma del suo futuro ha parlato direttamente il calciatore tedesco, non lasciando spazio ad interpretazioni. “È vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1. È stato un periodo difficile per me, ma credo che mi renderà mentalmente più forte”.

Un annuncio, quello di Zhegrova, che può far felice la dirigenza del Napoli – e non solo – e che apre a scenari importanti in vista dell’estate.