Francesco Molinari e Matteo Manassero volano in Florida. Il PGA Tour fa tappa al PGA National Resort di Palm Beach Garden per disputare il Cognizant Classic. Si parte il 27 febbraio e si chiude il 2 marzo. Pochi i big presenti. Occhi puntati su Austin Eckroat che dovrà difendere il titolo del 2024. I top 30 in start list sono Shane Lowry e Billy Horschel, rispettivamente numero 18 e 20. Tre i past winner che proveranno a concedere il bis: Russell Henley (n. 17, 2014), l’austriaco Sepp Straka (n. 19, 2022) e il coreano Sungjae Im (n. 22, 2020). Da non sottovalutare anche Jordan Spieth, Brian Campbell, vincitore del precedente Mexico Open, Isaiah Salinda e Ben Griffin, rispettivamente terzo e quarto, e Joel Dahmen, sesto, Brian Harman, il colombiano Nico Echevarria, l’australiano Min Woo Lee, il danese Nicolai Hojgaard e il francese Matthieu Pavon. Il montepremi è di 9.200.000 dollari dei quali 1.656.000 gratificheranno il vincitore. L’evento mette in palio anche l’ultimo posto disponibile nel field del The Players Championship. “Mentre consolidiamo ulteriormente questa nuova era del golf del PGA TOUR nella comunità di Palm Beach, siamo entusiasti di svelare tutto ciò che il Cognizant Classic ha da offrire a ogni livello di fan”, ha affermato Todd Fleming, direttore esecutivo del Cognizant Classic a The Palm Beaches. “Con la partnership di FPL, siamo in grado di presentare un’esperienza che riflette la straordinaria cultura della nostra grande città, riunendo venditori iconici e preferiti dai fan per presentare un’esperienza di cibo e bevande davvero unica nel suo genere, realizzata sullo sfondo del golf di prima qualità del PGA TOUR”. Grazie alla partnership con FPL, l’evento presenterà tre FPL Fan Village distribuiti lungo il campo da golf, ognuno dei quali presenterà le offerte gastronomiche dei ristoranti locali della Florida meridionale, offrendo ai fan un assaggio del meglio della regione. “Siamo onorati di continuare la nostra partnership di lunga data con il Cognizant Classic e non vediamo l’ora di far parte di questa entusiasmante esperienza sia per i visitatori che per la nostra comunità locale”, ha affermato Don Kiselewski, Direttore esecutivo degli affari esteri presso FPL. “In FPL, stiamo rafforzando comunità forti attraverso partnership come questa che evidenziano tutto ciò che la nostra regione ha da offrire“.