Fiorentina, insulti fra Barone e i tifosi dopo il pareggio con l’Empoli: “Vai via, fai fare calcio a chi ne capisce”

Clima di tensione a Firenze, dove la Fiorentina ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Empoli fermandosi ancora in campionato, solo due punti conquistati nel 2023, dopo la vittoria per 4-0 in casa del Braga in Conference League. Protagonista il direttore generale Joe Barone, che è stato protagonista di un diverbio con i tifosi fuori dallo stadio: “Io sono Giuseppe Barone, tu chi sei?” I tifosi rispondono : “Fai fare il calcio a chi ne capisce!”. Momenti di tensione che testimoniano la situazione complicata in casa Fiorentina.