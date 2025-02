Trento e Trieste accedono alla semifinale di Coppa Italia 2024/2025 di basket. I due sestetti si uniscono a Brescia e Milano, precedentemente qualificate. I trentini ottengono il pass battendo Reggio Emilia, in una partita recuperata solo nel quarto set da parte della Dolomiti Energia. Anche Trieste ottiene la vittoria dopo una partita combattuta contro Trento, che ha visto i friulani spuntarla solo di due punti. La semifinale tra Trento e Trieste è in programma per le 20:45 di sabato 15 febbraio.

TRENTO-REGGIO EMILIA

Il primo quarto vede Reggio Emilia scendere in campo con maggiore tenacia degli avversari. Trento, infatti, fatica a entrare in partita e si trova presto all’inseguimento. La Reggiana prende il largo, sfruttando le difficoltà degli avversari nel tiro da tre, e chiudendo il parziale in vantaggio per 15-22. Nel corso dei primi dieci minuti di partita, si distingue Faye, trascinatore della Unahotels. Al via del secondo quarto, Reggio Emilia resta in cattedra, arrivando a dodici punti di vantaggio. Le distanze tra le due squadre si riducono però in breve tempo: Trento rompe gli schemi e mette in difficoltà la difesa avversaria. Sul finale, la Dolomiti Energia mette la freccia e le formazioni vanno a riposo sul 44-42.

Reggio Emilia torna in controllo della partita al ritorno dall’intervallo. La squadra di Priftīs mette la freccia e si rimette avanti, mentre Trento non riesce a rispondere agli avversari. Lo schema utilizzato dai trentini nel secondo quarto non funziona come sperato e – a dieci minuti dal termine della partita – il risultato è di 56-64. Nei primi minuti della quarta e ultima frazione, Trento accorcia le distanze, fino a pareggiare e poi a passare in vantaggio. Reggio Emilia si ritrova all’inseguimento, con poco tempo per recuperare. I trentini la spuntano per 85-80 e staccano il pass per la semifinale di Coppa Italia.

TRAPANI-TRIESTE

La sfida tra Trapani e Trieste si apre con un quarto equilibrato. da cui Trapani emerge con le azioni finali. Trieste si ritrova all’inseguimento, seppur di una manciata di punti. Dopo i primi dieci minuti, Trapani è in vantaggio per 20-15. Gli equilibri si spostano nel corso del secondo quarto, con Trieste che mette la freccia e allunga di alcuni possessi. Trapani fatica a mantenere il ritmo degli avversari, chiudendo la prima metà a cinque punti dagli avversari. All’intervallo, il tabellone segna 33-38. 7

Al ritorno in campo, la partita rimane equilibrata. Le squadre sono separate da appena un possesso e sul finale è Trieste a mettere la testa avanti. I friulani concludono il terzo parziale in vantaggio per 53-56. Le distanze rimangono minime anche nel quarto parziale, rendendo il finale uno spettacolo da cardiopalma. Le squadre lottano punto a punto, con Trieste che riesce a mantenersi in finale e ottiene il successo per 72-74. La vittoria permette alla formazione di accedere alla semifinale.