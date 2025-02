Il risultato non è da buttare, anzi. Ma è comunque la Roma ad avere più rimpianti per l’1-1 maturato al do Dragao contro il Porto nell’andata del playoff di Europa League. Per oltre un’ora i giallorossi sono padroni del campo: nel recupero del primo tempo arriva l’1-0 con Baldanzi che vince il duello con Varela e allarga per Saelemaekers. Il belga crossa, Perez in scivolata favorisce involontariamente Celik che in spaccata segna il suo primo gol giallorosso. La partita sembra essere in controllo anche nel secondo tempo, ma la svolta arriva al 67′. Dopo un calcio d’angolo terminato con un tiro di Angelino sul fondo, il portiere portoghese Diogo Costa rinvia e mette in moto Pepe. L’esterno viene chiuso dal ritorno della difesa della Roma, ma il tiro di Moura a rimorchio trova la deviazione di Baldanzi che beffa Svilar: è 1-1. La partita si complica ulteriormente cinque minuti dopo, quando Cristante riceve la seconda ammonizione per una trattenuta ingenua su Vieira. Nel finale però la squadra di Claudio Ranieri resiste e porta a casa un pareggio prezioso. Ritorno in programma giovedì prossimo all’Olimpico. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio.

LE PAGELLE

Svilar 6

Prende gol su un tiro centrale e deviato. Imparabile? No. Un errore? No. Ci ha abituato a parate di quel tipo? Sì.

Celik 7

Segna il primo gol in giallorosso e fa buona guardia sulla sua corsia di competenza. Sulla ripartenza dell’1-1 ha però le sue colpe

Mancini 6.5

Senza Hummels, è lui ad agire come perno difensivo. Deve gestire un cliente complicato come Omorodion, ma se la cava bene con l’aiuto dei compagni di reparto

N’Dicka 7

Il migliore in campo. Non sbaglia nulla

Saelemaekers 6.5

Mette lo zampino sul gol di Celik. Ammonito, salterà il ritorno (46′ El Shaarawy 6 Pulito tecnicamente e generoso in difesa quando la partita della Roma diventa una resistenza all’assedio)

Koné 6.5

Ruvido, ma deciso e arrembante. Troppo per l’arbitro Stieler che lo ammonisce e condiziona lui e Ranieri. Tolto all’intervallo, ma la prestazione del francese è più che sufficiente (46′ Pisilli 5.5 Errori e spunti interessanti. Non continuo nel match)

Cristante 5

Fino al 71′ aveva giocato la sua miglior partita stagionale. Poi il rosso guasta tutto: non è la sua stagione

Angeliño 7

Solita prestazione solida, sia dal punto di vista difensivo, sia sul profilo dell’impostazione del gioco

Dybala 6.5

Una sponda sicura per i compagni e una fonte costante di pericolo per i padroni di casa. Esce per un colpo al ginocchio (39′ Baldanzi 7 Vince il duello fisico con Varela – non proprio un mingherlino – e dà il via all’azione che porta all’1-0. La firma è di Celik, ma c’è tanto di suo. L’unico neo? L’1-1, ma non è certo lui il candidato ideale per rincorrere a tutto campo Pepe in transizione)

Pellegrini 6

Spreca qualche buona occasione, ma offre anche delle aperture intelligenti. Ancora lontano dalla brillantezza dei giorni migliori (67′ Soulè 6 Entra e dopo pochi minuti si ritrova con la Roma in 10. Piazza qualche dribbling riuscito nelle sue statistiche)

Dovbyk 5.5

Lotta, ma è poco reattivo. Ha pochi palloni giocabili in area e la colpa è un 50-50 (75′ Paredes sv)