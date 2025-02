Civitanova vince per 3-0 contro Ankara, nella partita valida per la prima sfida di semifinale di Challenge Cup 2024/2025 di volley maschile. La Lube ottiene il successo imponendosi con decisione sugli avversari e chiudendo la sfida in circa un’ora e mezza sul campo. Civitanova inizia così nel migliore dei modi la duplice sfida che potrebbe portare la squadra in finale di Challenge Cup. Ora, il sestetto italiano si può concentrare sulla sfida del ritorno, che andrà in scena il 25 febbraio nel palazzetto turco.

CIVITANOVA-ANKARA

Civitanova ottiene il vantaggio nel primo set dopo una prima lotta punto a punto. Ankara rimane all’inseguimento per il resto del parziale, seppur le distanze tra i due sestetti siano limitate. Sul finale, la Lube dà lo strappo decisivo, allungando di quattro vitali punti. Il set si conclude con il successo degli italiani per 25-21. Nel corso del secondo set, Civitanova si impone con maggiore decisione. Ankara fatica a mantenere il ritmo degli avversari e rimane a distanza, con la Lube che ne approfitta per allungare e andare a chiudere il parziale in breve tempo. I padroni di casa si impongono con un netto 25-17.

La partita si conclude con il terzo set, vinto nuovamente da Civitanova. La formazione di casa controlla il proprio vantaggio, senza lasciare spazio agli avversari. La gara si conclude con il vincente 25-21 da parte degli italiani. La Lube ipoteca così la qualificazione alla fase successiva della competizione, in vista della partita di ritorno in programma tra due settimane. La squadra che uscirà vincitrice dalla duplice sfida affronterà la vincente tra lo Sporting Lisbona e il Bogdanka Lublin.