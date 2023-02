Basket, Coppa Italia A1 2023: super Belinelli trascina Virtus Bologna in semifinale, Venezia battuta

Virtus Bologna batte Venezia nella sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket, accedendo così alle semifinali, dove affronterà la vincente tra Tortona e Trento. La formazione di coach Scariolo è un diesel, con una partenza un po’ bloccata per poi mettere in campo una grande prestazione nel secondo tempo. Da canto loro, i lagunari mettono in mostra buoni spunti per provare a uscire dalla crisi che aveva portato all’esonero di coach Raffaele, ma sulla lunga distanza cede ai virtussini: termina 82-68. Top scorer Marco Belinelli con 21 punti, seguito dai 19 (e 5 rimbalzi) di Shengelia, mentre per Venezia sono 18 i punti di Parks e 13 quelli di Watt.

LA PARTITA – I primi punti vengono realizzati da Hackett, ma Willis risponde con una tripla e con una schiacciata solitaria dopo una palla persa dalle Vu Nere. La formazione di Scariolo passa in vantaggio con la schiacciata di Jaiteh (8-7). La partita prosegue su buoni ritmi ma con tante palle perse; Bramos e Belinelli si sfidano a suon di triple, poi gli ultimi punti del primo quarto sono di Watt (20-22). Con il buon avvio di secondo parziale, grazie a quattro punti di Tessitori, Venezia completa un parziale da 0-8 (20-26). Ancora Belinelli tiene in vita la Virtus con due triple (26-28), ma la Reyer poi tocca il massimo vantaggio con la tripla di Willis (27-35). La Virtus si ritrova nel finale di parziale, e si va all’intervallo con la Reyer ancora sul +2 (34-36).

Il momento favorevole alla Virtus continua anche alla ripresa del match, nel segno di Milos Teodosic: sette i punti del numero 44 delle Vu Nere, per un parziale di 15-0 interrotto dall’1/2 dalla lunetta di Parks (45-37). La tripla di Bramos riavvicina Venezia, che si riporta a un possesso di svantaggio con Granger e Watt (47-44). L’ottima giocata di Mickey (stoppata e poi canestro sul cambio di fronte), rilancia la Virtus, che alla mezz’ora di gioco è avanti 55-48. Il terzo quarto si apre con un altro gioco da tre, stavolta di Pajola, che vuol dire vantaggio in doppia cifra (58-48). Dopo i canestri di Parks e Watt (60-54), sale in cattedra Belinelli: tre triple in un paio di minuti valgono l’allungo decisivo della Virtus Bologna (74-60).