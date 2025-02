Ci siamo, è tutto pronto per le semifinali della Coppa Italia di basket 2025, con due partite che decreteranno le due squadre che si contenderanno il titolo. Si entra nel vivo dello spettacolo all’Inalpi Arena di Torino, dove sono rimaste le migliori quattro in corsa per il primo trofeo del nuovo anno. Si comincerà alle 18:00 con il derby lombardo tra Brescia e Olimpia Milano, mentre alle 20:45 sarà il turno di Trento e Trieste. Due sfide che sulla carta sono assolutamente equilibrate, considerando anche che la Coppa Italia, negli ultimi anni, ha regalato diverse sorprese.

L’Olimpia Milano ha fatto tre finali nelle ultime quattro stagioni vincendo per due volte. I meneghini, battuti in finale lo scorso anno dal Napoli, vanno a caccia del trionfo numero nove, che li porterebbe al primo posto in solitaria nell’albo d’oro (attualmente è a otto alla pari di Virtus Bologna e Treviso). Brescia, invece, sogna di replicare la vittoria del 2023, prima affermazione della società. Per Trento e Trieste, invece, si tratterebbe di una prima volta assoluta.

BRESCIA-OLIMPIA MILANO

Come detto, si parte con il testa a testa tra Brescia e Olimpia Milano, una sfida che mette l’una contro l’altra una super potenza della pallacanestro italiana, l’Olimpia, e una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di saper vincere e di poter stare altrettanto ai vertici del nostro campionato. Sono cinque i precedenti in Coppa Italia, con un bilancio di 4-1 a favore di Milano. Brescia, però, ha vinto l’ultimo precedente, proprio due anni fa. In stagione, Milano ha vinto nel girone di andata per 88-85. Un’altra statistica a favore dell’Olimpia riguarda il fatto che Ettore Messina, una volta approdato in semifinale di Coppa Italia, solo in un’occasione ha mancato l’accesso all’atto conclusivo.

Per quanto riguarda le partite dei quarti, Brescia ha disputato un’ottima partita contro Tortona, comandando per gran parte del tempo, rispondendo prontamente al tentativo di rimonta dei piemontesi nel quarto quarto. Da tenere d’occhio l’ex Amedeo Della Valle e l’altra guardia Nikola Ivanovic (entrambi a 20 punti contro Tortona), oltre a Miro Bilan, che dopo un quarto in penombra cercherà riscatto contro i meneghini. Ancora meglio ha fatto l’Olimpia, che ha letteralmente dominato contro la Virtus Bologna con un 77-91 senza storia.

TRENTO-TRIESTE

Ancora più aperta sarà la fida tra Trento e Trieste, che costituisce una prima volta in Coppa Italia. Inoltre, per i friulani si tratta della prima semifinale nella loro storia, mentre la Dolomiti Energia è già arrivata una volta fino a questo punto della competizione, nel 2016. Il confronto di campionato, risalente a ottobre, ha visto imporsi Trento per 76-68, ma quest’oggi sarà tutta un’altra storia.

Trento arriva all’impegno dopo l’entusiasmante vittoria contro Reggio Emilia, ottenuta in rimonta. Dopo continui cambi di fronte, con sorpassi e contro sorpassi, infatti, l’UNAHOTELS si era presentata agli ultimi dieci minuti avanti per 56-64, ma la formazione di coach Galbiati ha ribaltato tutto con un quarto quarto da 29-16. Grande protagonista Myles Cale, che proverà a ripetere la clamorosa prestazione che lo ha visto segnare 22 punti con il 6/7 da tre. Dall’altra parte, Trieste ha vinto l’interessantissima sfida tra neopromosse contro Trapani. In una sfida giocata punto a punto, la squadra di coach Christian ha sfruttato al meglio il parziale da 13-23 del secondo quarto, resistendo al ritorno dei siciliani fino al 72-74.

Il programma e come vedere in diretta le partite

Sabato 15 febbraio

Ore 18:00 – Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn, DMAX, Eurosport 2)

Ore 20:45 – Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino (Dazn, DMAX, Eurosport 2)