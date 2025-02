Terminata la 19^ giornata, si apre la settimana che porta alla Coppa Italia di basket 2025, che rappresenta anche il primo trofeo del nuovo anno. C’è grande attesa per scoprire chi sarà la squadra vincitrice, in un torneo che ha spesso regalato sorprese. Basti pensare allo scorso anno, quando a vincere fu il Napoli, capace di aggiudicarsi per la prima volta il trofeo battendo, nell’ordine, Brescia, Reggio Emilia e Olimpia Milano. Queste tre squadre saranno presenti anche in questa edizione, dopo essersi confermate tra le migliori del panorama italiano. Non ci saranno, invece, i partenopei, ma a giocare il ruolo di “underdog” saranno le neopromosse Trieste e Trapani. Due squadre che, però, di underdog hanno davvero poco.

Tutto pronto, quindi, per l’azione che si svolgerà all’Inalpi Arena di Torino da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Tutte le partite saranno visibili in chiaro su DMAX (la finale anche sul NOVE), oltre che su Dazn ed Eurosport 1. Di seguito, il momento delle squadre, il calendario con tutti i risultati e il tabellone della competizione.

Coppa Italia basket: subito Virtus Bologna-Olimpia Milano

Guardando il calendario della competizione, ciò che salta all’occhio è che Virtus Bologna e Olimpia Milano si affronteranno subito, ai quarti di finale. Le Vu Nere, infatti, hanno chiuso il girone di andata al quarto posto, mentre i meneghini al quinto. Ad un certo punto, la squadra di coach Messina sembrava anche a rischio esclusione, a causa di un rendimento non all’altezza, anche per le concomitanti fatiche di Eurolega. Ora, gli uomini di coach Ivanovic vengono da due vittorie convincenti. Momento positivo anche per l’Olimpia, che ha vinto le ultime tre partite di campionato salendo in quarta posizione.

Ad aprire il programma dei quarti, però, sarà la sfida tra Brescia e Tortona, altre due squadre che vantano ormai una lunga tradizione tra le prime otto del campionato italiano. Non solo, perché i lombardi, grazie anche alla seconda media punti del campionato, sono ancora in seconda posizione, anche se hanno perso la testa rispetto alla classifica al termine del girone di andata. Tortona, invece, non riesce a decollare e, dopo tre sconfitte di fila, parte leggermente indietro nel pronostico. Attenzione, però, perché l’ultima vittoria dei piemontesi risale al 19 gennaio proprio contro Brescia, per 98-106.

La parte destra del tabellone: Trapani e Trieste cercano il colpaccio

Passando alla parte destra del tabellone, ecco altre due partite davvero interessanti e dall’esito assolutamente incerto. Trento, che nel frattempo si è ripresa la testa della classifica dopo averla perso proprio nel finale di girone di andata, se la vedrà con Reggio Emilia. Due squadre di caratura europea, come dimostra anche il rendimento delle ultime settimane. La Dolomiti, infatti, si presenta alla Coppa Italia di basket con un filotto di quattro vittorie consecutive, mentre gli uomini di coach Priftis hanno vinto le ultime tre, migliorando la classifica resa un po’ deficitaria dalle quattro sconfitte a cavallo tra 2024 e 2025.

Infine, ecco il testa a testa tra le due neopromosse, Trapani e Trieste. È vero, i siciliani hanno evidenziato qualche difficoltà nelle partite giocate lontane dal PalaShark (quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in trasferta) ma in gara secca sono molto temibili. Prova ne sia il primo posto come media punti a partita (91,95). Dall’altra parte, però, c’è tutta la solidità degli uomini di coach Christian, forse meno attrezzati, sulla carta, ma in grado di impensierire qualsiasi avversaria. Basti pensare che, nelle ultime quattro giornate, ha affrontato Reggio Emilia, Tortona, Olimpia Milano e Brescia, tutte squadre impegnate anche in Coppa, battendo le prime due e perdendo contro le seconde (di appena tre punti contro la Germani).

Coppa Italia basket 2025, il tabellone e i risultati

Fatte tutte queste doverose premesse, ecco il tabellone e i risultati della Coppa Italia di basket 2025.

IL TABELLONE

FINALE

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

SEMIFINALI

Germani Brescia/Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna/EA7 Emporio Armani Milano

Trapani Shark/Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino/UNAHOTELS Reggio Emilia

QUARTI DI FINALE

Germani Brescia-Bertram Derthona Tortona

Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milano

Trapani Shark-Pallacanestro Trieste

Dolomiti Energia Trentino-UNAHOTELS Reggio Emilia

CALENDARIO E RISULTATI

FINALE

Ore 17:15 – Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

SEMIFINALI

Sabato 15 febbraio

Ore 18:00 – Germani Brescia/Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna/EA7 Emporio Armani Milano

Ore 20:45 – Trapani Shark/Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino/UNAHOTELS Reggio Emilia

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 12 febbraio

Ore 18:00 – Germani Brescia – Bertram Derthona Tortona

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – EA7 Emporio Armani Milano

Giovedì 13 febbraio

Ore 18:00 – Dolomiti Energia Trentino – UNAHOTELS Reggio Emilia

Ore 20:45 – Trapani Shark – Pallacanestro Trieste